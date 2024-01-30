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Ekonomik güven endeksi açıklandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin ocak ayında aylık yüzde 3,1 artarak 99,4 olduğunu açıkladı.

Ekonomik güven endeksi açıklandı mask
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TÜİK, Ocak 2023 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; aralık ayında 96,4 olan ekonomik güven endeksi, ocakta yüzde 3,1 oranında artarak 99,4 değerini aldı. Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 102,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 115,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.

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30 Oca 2024 - 11:09 DHA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Dha Ajansı

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