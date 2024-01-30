Ekonomik güven endeksi açıklandı

TÜİK, Ocak 2023 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; aralık ayında 96,4 olan ekonomik güven endeksi, ocakta yüzde 3,1 oranında artarak 99,4 değerini aldı. Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 102,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 115,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.