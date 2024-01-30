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Numan Kurtulmuş’un şehitlik ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde Wahat Al Karama Şehitliği'ni ziyaret etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, anıta çelenk bırakarak Şehitlik Özel Defteri'ne imza attı.

Numan Kurtulmuş’un şehitlik ziyareti mask
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Ziyarette, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer de yer aldı.

Kurtulmuş, Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı;

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni temsilen dost ve kardeş ülke Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaretim vesilesiyle bu şehitlik anıtında bulunmaktan onur duyuyorum.

Vatanının her karış toprağı şehitlerin şerefli kanlarıyla sulanmış bir milletin evladı ve Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Başkanı olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin bağımsızlığını ve topraklarının bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden kahraman askerlerin aziz hatıralarını saygıyla anıyorum.

Bu vesileyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki kardeşçe ilişkilerin, tayin edilen stratejik temelde daha da güçlenmesi yönündeki temennimizi ve bu doğrultuda çalışma irade ve azmimizi teyit ediyorum.”

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30 Oca 2024 - 11:07 DHA - Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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