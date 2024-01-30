Genetik yapısı, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzının, bireyin sağlıklı olma durumunu doğrudan etkileyen unsurlardan olduğunu ifade eden Cronos Pharma'nın Yönetici Direktörü Ercan Delikanlı, “Şirket olarak bireysel ihtiyaçları ön planda tutuyoruz ve sağlık alanında sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla gıda takviyesi sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Sektöründe, son yıllarda artan oyuncu çeşitliliğine farklı bir yaklaşım getiriyor; yenilikçi, rasyonel ve esnek yaklaşımımızla kullanıcı ihtiyaçlarına uygun nitelikli ürünler geliştiriyoruz" dedi.

Her bireyin farklı spesifik ihtiyaçlara sahip olduğu bilinciyle, 50'den fazla doğal içerikli gıda takviyesi ürünü sunduklarını vurgulayan Delikanlı, “İstanbul'da yenilikçi teknolojilerle donattığımız kendi üretim tesisimizde üretim gerçekleştiriyoruz. Üstün teknolojiye sahip ekipmanları kullanarak oluşturduğumuz güçlü Ar-Ge ve Ür-Ge ekiplerimizle, doğal içerikli gıda takviyeleri üretiminde yüksek kalite standartlarını benimsiyoruz. Tüm üretim faaliyetlerimizi tek çatı altında topladığımız modern ve kapsamlı tesisimizde, global standartlara uygun üretim yapıyoruz. İlgili mevzuatlara uygun olarak uluslararası alandaki kalite sertifikalarımızın rehberliğinde ürettiğimiz her ürünle, çeşitli ihtiyaçları göz önünde bulunduruyor ve gıda takviyesi sektörüne katkı sağlayacak nitelikli ürünler sunuyoruz" diye konuştu.

“BELLİ SPESİFİK İHTİYAÇLARIN GİDERİLEBİLMESİ, O İHTİYAÇLARA YÖNELİK HAREKET ETMEYİ GEREKTİRİR"

Ürünlerinin tamamının; içerisinde doktor, kimyager, genetik & beslenme uzmanı ve eczacılardan oluşan bilim kurulu tarafından, insanların günlük ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirildiğini söyleyen Delikanlı, “İyi biliyoruz ki; belli spesifik ihtiyaçların giderilebilmesi, o ihtiyaçlara yönelik hareket etmeyi gerektirir. Bu bağlamda, kompleks çözüm üreten takviyelerden ziyade tek bir faydaya odaklanmayı hedef aldık. İlk aşamada toplamda dört farklı çeşidi bulunan ürünlerimizle eczanelerde yerimizi aldık. Yakın bir zamanda ise kadın ve erkek sağlığını desteklemeye yardımcı ürünlerimizi tüketicilerle buluşturacağız. Küresel trendleri dikkate alarak yerel talepleri göz önünde bulunduruyor ve kategorimizin en kaliteli içerikli ürünlerini üretiyoruz. Yaşam kalitesini yükseltme ve sağlıklı olma durumunu koruma hedefiyle, sağlıklı yaşamın sürdürülebilirliği için gereken gıda takviyesi ürünlerini sunuyoruz” ifadelerini kullandı.