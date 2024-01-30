Kavga sırasında kadın baygınlık geçirdi

Olay, önceki akşam Cendere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yanında kadın olan bir kişi, taksi şoförü ile tartışmaya başladı. Yolcu alma tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken adam, taksiciye kafa attı. Tekme tokat devam eden kavgada taraflar yere düşerek birbirlerine vurmaya devam etti. Vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken taksiciden taraf olan bir kişi, kadına tokat attı. Kadın kavgaya engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Darbedilen kadın bir süre sonra baygınlık geçirdi. Yaşanan olay güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerine yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.