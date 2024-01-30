30 Oca 2024 - 10:51 - Dünya

Kuzey Kore’den üçüncü füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin bir seyir füzesi denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Kuzey Kore bir hafta içinde üçüncü kez füze denemesi yaptı.