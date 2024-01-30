Kuzey Kore’den üçüncü füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Saat 07.00 sıralarında Kuzey Kore seyir füzesi denemesi yaptı. Ordumuz, Kuzey Kore’nin faaliyetlerinin izlemekte, sınırını güçlendirmekte ve ABD ile yakın işbirliği içindedir” denildi.
Kuzey Kore, 24 Ocak ve 28 Ocak’ta da seyir füzesi denemesi yapmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.