Adana'daki feci kaza, minibüsün kamerasında

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Yüreğir Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Erhan Gürbüz idaresindeki 01 M 0538 plakalı yolcu minibüsü ile Temel Arkan idaresindeki 01 FZ 107 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüsteki 7 yolcu ile otomobil sürücüsü Arkan ve yanındaki Seray Arkan yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Seray Arkan ekipler tarafından çıkarılırken, 9 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralılardan Seray Arkan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Minibüs şoförü tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Öte yandan kazanın, minibüsün araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı, bu sırada kucağında çocuk olan kadın dahil, yolcuların öne savrulduğu ve ardından yaşanan panik görüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.