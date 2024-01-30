- Asayiş

Ankara'da FETÖ soruşturması

Ankara'da, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları belirlenen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara'da FETÖ soruşturması mask

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6  şüpheli belirlendi. Ankara'daki adresleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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30 Oca 2024 - 10:31 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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