Kirby, Ürdün’de düzenlenen saldırıyı değerlendirdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Koordinatörü Kirby, saldırıya ilişkin açıklamasında, “Bu grupları destekliyorlar, onlara kaynak sağlıyorlar, silah veriyorlar, eğitiyorlar. Bu saldırıları kesinlikle caydırmıyorlar. Şimdi, saldırının Tahran'dan ne derece yönlendirildiğini söyleyemem. Öyle ya da böyle istihbarat değerlendirmelerine de girmeyeceğim. Ancak bu grupları desteklemeye devam ettikleri açık. Dolayısıyla, Tahran'daki liderlerin üzerine atılması gereken bir sorumluluk olduğu açık” dedi.
NE OLDU?
ABD’nin Ürdün’de bulunan Tower 22 adlı askeri üssüne insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. ABD Savunma Bakanlığı, saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 30’dan fazla askerin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar arasında durumu ağır olanların da olduğu ifade edildi. ABD’deki bazı siyasetçiler, İran’a yönelik misilleme yapılmasını talep etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.