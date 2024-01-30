- Çevre

Bartın'da yoğun sis

BARTIN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü, ulaşım yavaşladı.

Bartın'da yoğun sis mask
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Hava sıcaklığının -1 derece olarak ölçüldüğü Bartın'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak yollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler araçları ile yavaş şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

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30 Oca 2024 - 10:11 DHA - Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

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