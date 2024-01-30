Beylikdüzü'nde kamyon devrildi

Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, devrildi. Kazada, şoför hafif şekilde yaralandı. Devrilen kamyondaki koliler yola saçıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapanırken trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.