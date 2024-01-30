- Asayiş

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda kamyon devrildi. Kamyonun şoförünün hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapanırken trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi mask
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Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, devrildi. Kazada, şoför hafif şekilde yaralandı. Devrilen kamyondaki koliler yola saçıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapanırken trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

# Kamyon, devrildi, D-100 Kara Yolu, Kaza, sürücü, Ankara, Göre

30 Oca 2024 - 10:09 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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