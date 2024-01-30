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Gezeravcı, biyoteknolojik deneylere başladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği biyolojik ve biyoteknolojik deneyler hakkında bilgi paylaştı.

Gezeravcı, biyoteknolojik deneylere başladı mask
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Şara Zehra ÖZBEY

Gezeravcı deneyler ile ilgili olarak,  “Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenir kenetlenmez, öncelikle biyolojik ve biyoteknolojik deneylerimizin düzeneklerini hazırlayarak bitki ve yosun deneylerimizi başlattık. Bu deneylerden biri olan CRISPR-GEM’de, genetik mühendislik yöntemlerinden CRISPR tekniğini kullanarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı hedefliyoruz. Türk bilim insanlarımızın bu kıymetli çalışmaları için gayret göstermek o kadar gurur verici ki” ifadelerini kullandı.

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30 Oca 2024 - 10:07 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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