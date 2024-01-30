Kayserispor, 7 maç sonra Burak Yılmaz ile güldü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 23. haftasında Bitexen Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalarak 7 maç sonra puan aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, ligin 15. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yendiği karşılaşmadan sonra ligde 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Dün evinde oynadığı Bitexen Antalyaspor maçına yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile çıkan Kayseri temsilcisi, aldığı 1-1'lik skorla 7 maç sonra puanla tanıştı.
Kayserispor, 23. hafta sonunda 8 galibiyet 9 mağlubiyet ve 6 beraberlikle ligde 12. sırada yer alıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.