E-ihracattaki artış lojistik faaliyetlerinin önemini artırıyor

Lojistik faaliyetleri ise ürünlerin müşteriye ulaştırılması aşamasında kilit noktada yer alıyor. Globelink Ünimar İcra Kurulu Başkanı Fatih Baş, e-ihracatta lojistik faaliyetlerinin öneminin altını çizerken iki sektörün de karşılıklı olarak birbirini desteklediğini vurguladı.

Türkiye'nin artan üretim kapasitesi ve küresel ticaret anlaşmalarındaki olumlu gelişmeler, e-ihracattaki büyümeyi beraberinde getiriyor. Dijitalleşmenin etkisiyle global pazardaki payını genişleten e-ihracat sektörü, müşterilerin daha hızlı teslimat ve güvenilir lojistik çözümleri talep etmelerine neden oluyor. Bu kapsamda, lojistik sektörünün önde gelen şirketlerinden Globelink Ünimar, artan talepleri karşılayabilmek amacıyla yatırımlarını lojistik altyapısını güçlendirmeye ve teknolojik çözümleri entegre etmeye yönlendiriyor.

Yapılan araştırmalara göre, e-ihracat hacminin 2022 ile 2030 yılları arasında yüzde 25,8’lik büyümeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Globelink Ünimar İcra Kurulu Başkanı Fatih Baş, e-ihracattaki artışın lojistik faaliyetlerine olan etkilerine ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dijitalleşme e-ihracatı etkiledi

E-ihracat büyümesini değerlendiren Baş, “E-ihracat özellikle 2023 yılı itibariyle büyük bir ivme kazandı. Bu doğrultuda da söz konusu büyümeyi etkileyen birçok unsur bulunuyor. Bilgi teknolojilerindeki hızlı dönüşüm ve dijitalleşme en etkenler arasında yer alıyor. E-ihracattaki artış, başta lojistik sektörü olmak üzere birçok sektörü olumlu anlamda etkiliyor.

Küresel ticaretin hızla dijitalleştiği bir dönemde, e-ihracattaki artış, lojistik faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırıyor. Dolayısıyla lojistik faaliyetlerin önemi de aynı oranda artıyor. Müşteriler, ürünlerini dünya genelinde daha hızlı ve güvenilir bir şekilde almayı talep ediyorlar. Lojistik sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak mesai arkadaşlarımızın da çalışmaları sonucunda lojistik süreçlerini sürekli olarak iyileştiriyoruz. Örneğin, akıllı izleme sistemleri, veri analitiği ve otomasyon gibi teknolojik çözümler, e-ihracattaki lojistik operasyonları daha etkili bir şekilde yönetmemizi sağlıyor.” ifadelerinde bulundu.

E-ihracatta tekstil ön plana çıkıyor

Şirketlerinin e-ihracat odağındaki planlarını aktaran Globelink Ünimar İcra Kurulu Başkanı Fatih Baş, “Türkiye’de e-ihracatın en çok gerçekleştiği sektörler arasında ise ilk sırada tekstil ve hazır giyim; sonrasında ise sırasıyla otomotiv, elektronik, gıda ve kozmetik sektörleri ön plana çıkıyor. Farklı sektörlerden kaynaklanan ürün çeşitliliği, lojistik sektöründe farklı taşıma modlarına olan ihtiyacı artırıyor. Bu noktada; deniz, hava, kara ve demiryolu taşımacılığı gibi çeşitli ulaştırma modlarına uyum sağlamanın yanı sıra ETGB hizmetlerinin de lojistik şirketleri için önemli bir entegrasyon olduğunu ifade edebilirim. Globelink Ünimar olarak e-ihracattaki bu dinamik süreçte lojistik sektörünü lider bir konumda bulundurmayı hedeflerken, Türkiye'nin e-ihracattaki potansiyelini maksimize etmek ve global pazarda rekabet avantajı sağlama bilinciyle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.’’ dedi.