Fibromiyalji Kadınların Yaşam Kalitesini Sıfıra İndiriyor!

Fibromiyalji, yaygın ve kronik bir ağrı sendromudur. Dünyada ve özellikle ülkemizde çok hızlı bir artış gözlenen bu hastalık, genellikle tıbbi tahlillerde çıkmadığı için “Hayalet Hastalık” olarak adlandırılır. Hastaların büyük çoğunluğunun kadınlardan müteşekkil olduğunu ve ülkemizin üretken kadın nüfusunun yaşam kalitesini sıfıra indiren tam anlamıyla bir “Izdırap Sendromu” dur. Fibromiyalji, yaygın olarak kas ağrıları, yorgunluk, uyku bozuklukları, zihinsel bulanıklık ve diğer semptomlarla karakterize kronik bir hastalıktır. Bu durum, genellikle yaygın kas ve yumuşak dokuda ağrıya neden olur ve bununla birlikte genellikle vücudun çeşitli bölgelerinde hassasiyet, sertlik ve zaman zaman şişlik hissiyle ilişkilendirilebilir.

Fibromiyalji tam olarak anlaşılamayan bir hastalıktır ve belirgin bir nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte, bazı faktörler şunları içerebilir:

*Genetik Yatkınlık: Aile öyküsünde fibromiyalji olan kişilerde hastalık riski daha yüksek olabilir.

*Stres ve Travma: Bazı durumlarda, travmatik olaylar veya şiddetli stres fibromiyalji semptomlarını tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.

*Sinir Sistemi Bozuklukları: Fibromiyalji, sinir sistemi işleyişindeki bozukluklarla ilişkili olabilir. Vücut ağrıları ve hassasiyet bu durumla ilişkilendirilir.

Genellikle yaygın vücut ağrıları, yorgunluk, uyku sorunları, bağırsak sorunları, anksiyete bozuklukları, zihinsel odaklanma zorluğu ve duygusal hassasiyet ile karakterizedir. Bu durum, yaygın kas ve yumuşak doku ağrısı ile birlikte görülen başka semptomlarla da ilişkilidir.

Fibromiyalji nedenleri genellikle bilinçaltı ve üstü stres, genetik faktörler, travma ve enfeksiyonlar gibi çeşitli faktörler olabilir.

Kişiye özel Analize dayalı Bütüncül Yaklaşımla tedavi edilmesi mümkün olur. Bu hastalıktan muzdarip kadınların genellikle mükemmelliyetçi insanlar olduğunu ve iyileşebilmeleri için mutlaka hem fiziksel hem ruhsal hem de enerji bedenleri açısından üç boyutlu olarak değerlendirilmesi gerekir.