Altın Kuğu Kış oyunlarında dünya şampiyonu oldu

11-21 Ocak tarihlerinde İtalya’nın Lombardy bölgesinde düzenlenen Dünya Masterlar Kış Oyunları’na katılarak artistik buz pateni altın bayanlar kategorisinde unutulmaz bir performansın altına imza atarak rakiplerini eleyen Milli Sporcu Naz Arıcı, 4 yılda bir yapılan ve dünyanın en büyük spor organizasyonu olarak gösterilen kış oyunlarında dünya şampiyonluğunu oldu.

Türk kadınının gücünü tüm dünya gördü

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü’nün milli sporcusu Naz Arıcı, “Ülkeme ve kulübüme 6’ıncı kez dünya şampiyonluğunu getirmenin gururunu yaşıyorum. World WinterMasters Games dünyanın en büyük ve en önemli spor organizasyonudur. Böylesine önemli bir turnuvadan şampiyonlukla dönmek benim için çok büyük gurur. Atatürk’ün Cumhuriyetinde yetişen bir kadının neler başarabileceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Bu anlamlı şampiyonluğu Cumhuriyetimizin 100. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve tüm kadınlara armağan ediyorum. Bu başarının kazanılmasında bana destek olan ve inancını hiçbir zaman yitirmeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sporcumuzla gurur duyuyoruz

Yenimahalle’nin ismini gururla temsil eden Naz Arıcı’nın dünyanın en önemli sporcularından biri olduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Naz Arıcı Türkiye’nin ismini dünyaya duyuruyor ve Türk Bayrağımızı gururla dalgalandırıyor. Sporcumuzu kazandığı bu büyük başarılardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.