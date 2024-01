Hilti’den Türkiye’ye stratejik hamle

Sektördeki dalgalanmalara ve ekonomik türbülansa rağmen yılı çift haneli büyüme ile kapatan Hilti Türkiye, yeni dönemde de inşaat endüstrisine ve profesyonellerine katma değer sağlayacak çözümlere odaklanacak. Şirket için 2024 yılına damgasını vuran en önemli gelişmelerin başında ise Hilti Group’un aldığı kararla Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinin proje yönetim ofisinin Dubai’den Ankara’ya taşınması geliyor. Bu sayede mühendislik çözümleri, ürünleri ve hizmetleri ile bölgede söz sahibi olmayı hedefleyen Hilti Türkiye hem şirketin globaldeki rolünü hem de ülkemizin inşaat sektöründeki stratejik konumunu daha da güçlendirecek.

Üstün performans ve dayanıklılığa sahip ürünleriyle inşaat sektörüne yüksek katma değer sağlayan Hilti Türkiye, geride bıraktığımız yılı başarıyla kapattı. Sektörün üzerinde bir büyüme sağlayan şirket, çok sayıda yeni sistem ve projeye ev sahipliği yaparken imza attığı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da öne çıktı. 2024 yılında yapay zekâ, dijitalleşme ve yazılım alanına odaklanmayı hedefleyen şirket, birçok yeniliği sektörle buluşturmaya devam edecek. Hilti Group’un aldığı kararla Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinin proje yönetim ofisi merkezinin Dubai’den Ankara’ya taşınacağı 2024 yılında Hilti Türkiye, bölgenin mühendislik, ürün ve hizmetlerinde söz sahibi olmanın yanı sıra 50 kişilik bir mühendislik ekibine de istihdam yaratacak.

2023 yılında tüm hedeflerine başarıyla ulaştı

Geçen yılın başında global ölçekte belirlenen Lead 2030 stratejisiyle Türkiye’de ‘İnşaatı daha iyi hale getirmek’ amacıyla yeni bir perspektifte ilerlemeye başladıklarını söyleyen Hilti Türkiye Genel Müdürü Banu Deniz Çetinkol; “Bu kapsamda Hilti tarihinin en büyük lansmanı olarak öne çıkan ve şantiyelerdeki tüm uygulamaları kapsayan 45 ürünü içine alan en geniş akülü platform olan NURON’u eş zamanlı olarak inşaat sektörüyle tanıştırarak inşaat sahalarında yeni bir dönem başlattık. NURON’u destekleyen ve sektörde benzeri olmayan ON!Track sistemi ile sektörümüzdeki inşaat teknolojilerine öncülük ettik. Yıl boyunca yeni perspektifimiz ışığında inşaatın her alanına dokunan ve yüksek katma değer sağlayan çözümler sunduk. Türkiye’deki inşaat profesyonellerinin ihtiyaçlarını anlamak, onların hem iç pazarda hem de uluslararası arenada rekabet avantajlarını artırmalarını sağlamak için birçok çalışmaya imza attık. Mühendislik alanındaki ürün, hizmet ve servislerimizin yanı sıra akademik ve sektörel konu başlıklarını kapsayan webinar yayınlarıyla meslektaşlarımızla buluşarak birikimlerimizi aktardık. Müşterilerimize ‘Verimlilik, İş Güvenliği ve Sürdürülebilirlik’ alanlarında iş ortağı olacağımızın sözünü veren bir şirket olarak 2023 yılında tüm hedeflerimize başarıyla ulaştık” dedi.

Türkiye’nin inşaat endüstrisindeki konumunu güçlendirecek stratejik adım

2024 yılı için belirledikleri hedefler hakkında da bilgi veren Banu Deniz Çetinkol, sektöre öncülük edecek çalışmalarını şu sözlerle aktardı: “Yapay zekâ ve dijitalleşme ikliminin giderek daha fazla hâkim olduğu inşaat endüstrisinin potansiyelini artırmak için bu alandaki varlığımızı güçlendireceğiz. Bu kapsamda NURON ürün ve teknolojilerindeki yenilikleri inşaat sektörü ile paylaşacağız. ON!Track ve TPM gibi makine parkur sistemlerini destekleyeceğiz. Mühendislik çözümlerinde ise en zorlu tasarımları bile kolaylaştıran, başta PROFIS Engineering olmak üzere tüm yazılımlarımız ile inşaat profesyonellerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Kolektif bir ağ yaratarak her alanda iş ortaklarımıza destek olmak da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda 2024 yılında da birikimimizi tüm Türkiye ile paylaşmak için mühendislik ekibimizle farklı şehirlerde etkinlikler düzenleyeceğiz. Tüm planlarımızı hayata geçirmemiz halinde reel sektör büyümesinin üzerine çıkarak çift haneli büyüme gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Bu yıl için bizi çok heyecanlandıran en önemli gelişme ise Hilti Group’un gücüne ve potansiyeline inandığı Türkiye için stratejik bir karar alması oldu. Bu kapsamda Hilti; Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinin proje yönetim ofisinin merkezini Dubai’den Ankara’ya taşımaya hazırlanıyor. Bu sayede Hilti Türkiye olarak, bölgenin mühendislik, ürün ve hizmetlerinde söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Yıl içinde onlarca mühendise istihdam sağlayacağımız bu ofisimiz ile hem Hilti Türkiye’nin globaldeki rolünü hem de ülkemizin inşaat sektöründeki stratejik konumunu daha da güçlendireceğiz.”

Deprem konusunda çalışmaya hız kesmeden devam ediyoruz

2023 yılında sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıktıklarını vurgulayan Çetinkol; “Hepimizi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremleri sonrasında çok hızlı ve dikkatli aksiyonlar aldık. Hilti Group desteğiyle Avusturya ve İsviçre’den gelen arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdik. Ahbap Derneği ve Sınır Tanımayan Doktorlar ekibine destek vererek yaraları birlikte sarmaya odaklandık. Deprem bölgesinde YUVA Project ve Ahbap Derneği ile iş birliği yaparak genç kadın mühendisleri desteklediğimiz ‘Kariyer Köprülerini Hilti ile Güçlendir’ projemizle sektörümüzde kadın yöneticilerin yetişmesine destek olduk. 2023 yılından bu yana yapı güvenliği alanındaki çalışmalarımıza daha da hız verdik. Hali hazırda da mühendislik ekibimiz, mesleki birikimimiz ve ürünlerimizle güçlendirme projelerine tam destek vermeye devam ediyoruz. Başta kimyasal dübel ve güçlendirme ürünleri olmak üzere tarama teknolojileri ve karot makineleriyle deprem sonrası güçlendirme projelerinin çözüm ortağı olmayı sürdürüyoruz” diye belirtti.

Hilti ve Hilti Türkiye Hakkında

Lihtenştayn Prensliği’nde 1941 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Hilti, bugün dünya genelinde yaklaşık 33 bin çalışanı, Avrupa, Güney Amerika ve Asya’da üretim tesisleri ve Ar-Ge yatırımları ile 6 kıtada 120’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye pazarına ilk olarak 1982 yılında giriş yapan Hilti, 1997 yılından bu yana ise Türkiye’de yüzde 100 yabancı sermayeli bir şirket olarak ‘İnşaatı Daha İyi Hale Getirme’ amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Hilti Türkiye bugün yaklaşık 300 kişilik kadrosu, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da olmak üzere 4 mağazası, bir eğitim merkezi, teknik servis kuruluşu ile inşaat, enerji ve endüstri sektörlerine hizmet veriyor. Yazılım, servis ve ürünlerinin yanı sıra mühendislik çözümleriyle bütüncül bir hizmet modelini benimseyen şirket, sektör profesyonellerinin çözüm ortağı oluyor. Yenilikçi yaklaşımı ile inşaat sektörünün dijital adaptasyon sürecine katkıda bulunan şirket, Türkiye’de bulunan mevcut yapıların deprem analizinin yapılması, güçlendirme projelerinin hazırlanması ve güçlendirme uygulamaları esnasında mühendislik bilgisi ve teknik ekipman çözümleri ile projelere katkı sağlıyor. Kusursuz bir çalışan deneyimi sunmayı hedefleyen Hilti Türkiye, Great Place to Work ve Happy Place to Work listelerinde her sene yerini alıyor. “Senin için ben, herkes için Hilti” mottosu ile insan kaynakları alanındaki çalışmalarıyla da sektörde fark yaratıyor.