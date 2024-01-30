MediaMarkt, The ONE Awards’ta

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, pazarlama ve iletişim sektörünün en önemli standartlarından biri olan The ONE Awards’ta, bu yıl 10. defa gerçekleştirilen Marka Değeri ve Algı Araştırması’nda “Yılın En İtibarlı Markası” seçilerek sektör profesyonelleri tarafından tanınan yüksek itibarını ve piyasadaki güçlü konumunu tescilledi. Ayrıca The ONE Awards’da 5. defa “Yılın İtibarlısı” ödülünü almayı başaran MediaMarkt Türkiye bu yıl “The ONE Awards Bü­yük Ödülü”nün de sahibi oldu.

Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning tarafından gerçekleştirilen araştırma, tüketici algıları ve marka itibarını ölçen kapsamlı bir çalışma olarak biliniyor. Araştırma, halk jürisinin oylarıyla markaların performansını çeşitli kriterler üzerinden değerlendiriyor.

MediaMarkt, tüketici ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunma ve müşteri deneyimini iyileştirme konusundaki çabalarıyla sektördeki liderliğini sürdürüyor. Bu ödüller, şirketin müşteri memnuniyetini merkeze alarak yürüttüğü çalışmaların ve sektördeki itibarının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.