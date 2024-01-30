Schneider Electric, Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri Listelerinde

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümüne liderlik eden Schneider Electric, Corporate Knights 2024 Global 100’ün açıkladığı “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri” listesinde üst üste 13. kez gösterildi.

Schneider Electric, listeye kendi sektöründe 1. sıradan girerken, Global 100 listesinde 7. sırada yer aldı. Schneider Electric’in ilk 10'da yer alması, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) alanlarındaki güçlü performansını ve sürdürülebilirliğin şirketin iş stratejisi ve çözümleriyle yakından ilişkisini gösteriyor. Schneider Electric, 2012 yılından bu yana kendi sektöründe altı kez ilk 10'da yer alan tek şirket oldu.

Corporate Knights’ın Global 100 sıralaması, şirketlerin kamuoyuna açıkladıkları 25 temel performans göstergesinin (KPI) değerlendirilmesine dayanıyor. Bu göstergeler arasında kaynak yönetimi, çalışan yönetimi, finansal yönetim, sürdürülebilir gelir, sürdürülebilir yatırım ve tedarikçi performansı bulunuyor. Bu yılki titiz değerlendirmede, geliri 1 milyar doların üzerinde olan yaklaşık 7.000 halka açık şirket incelendi.

Schneider Electric ayrıca üst üste 13. kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi’ne dahil edildi. 2023 Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde S&P Global tarafından 100 üzerinden 88 ESG puanı alarak sektöründe 1. sırada gösterildi ve Avrupa endeksindeki konumunu sağlamlaştırdı.

Schneider Electric’in her iki bağımsız listede gösterdiği bu başarı, şirketin sürdürülebilirliğe olan köklü bağlılığını ve değer zinciri genelinde insana yakışır işlere erişimi iyileştirme, ücretli aile izni için global standartlar oluşturma, dekarbonizasyon ve esneklik planlarını uygulama gibi pozitif etki yaratmaya yönelik çabalarını yansıtıyor.

Schneider Electric Hakkında

"Schneider’in amacı herkesin enerji ve kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olmak, süreçleri ve sürdürülebilirliği ilişkilendirmektir. Schneider Electric'te biz buna Life Is On diyoruz. Misyonumuz Sürdürülebilirlik ve Verimlilikte dijital iş ortağınız olmaktır.

Dijital dönüşümü teşvik etmek amacıyla kullanım döngüsünün tamamında dünya lideri süreç ve enerji teknolojilerini, uç nokta - bulut bağlantı ürünlerini, kontrolleri, yazılım ve hizmetleri entegre ediyor; evler, binalar, veri merkezleri, altyapı ve sektörlerde entegre şirket yönetimini mümkün kılıyoruz.

Global şirketler arasında en yerel olanıyız. Anlamlı Hedeflerimizi, Kapsayıcı ve Güçlendirilmiş değerlerimizi paylaşanlarla iş birliği içinde açık standartları ve ortaklık ekosistemlerini savunuyoruz."