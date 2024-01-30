Uykusuzluğun psikolojik nedenleri nelerdir?

Öncelikle uykusuzluk, kişinin gece uykusunda uykuya dalamama, uykuyu sürdürememe gibi problemlerin sıralanabileceği bir sorundur. Çünkü uykusuz kişiler, gün içerisinde kendilerine yorgun ve mutsuz hissedebilir, ayrıca yapacakları herhangi bir görev için harekete geçmekte zorlanabilirler.

Psikolojik olarak uykusuzluğun nedenleri arasında anksiyete, stres ve depresyon, kronik uykusuzluğun en yaygın nedenleri arasında sıralanabilir. Üstelik uyumakta zorluk çekmek kaygı, stres ve depresyon semptomlarını daha da kötüleştirebilir.

Uykusuzluğa neyin sebep olduğunu iyice analiz edin. Örneği yoğun stres altında mısınız? Yakın zamanda travmatik bir deneyim mi yaşadınız? Bir depresyon sürecinde misiniz? Gibi türetilebilecek sorular ile kendisine soracağı bu tarz sorular, neyin uykusuzluğa sebep olduğunu bulabilir.

Uykusuzlukla baş edebilmek için yapılabilecek öneriler

Gece uykusu oldukça önemlidir, dolayısıyla yatak odanızın karanlık, sessiz ve serin olmasına özen gösterin. Yatağa giriş için ortalama bir saat belirleyin. Yatmadan bir saat önce telefon, televizyon gibi ekranlardan uzaklaşın. Uyku öncesinde ise kafein tüketmeyin, fazla sıvı içmeyin ve yemek yemeyin.

Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız,'' Ve en önemlisi zihni düşünceler ile yoğun bir şekilde meşgul olan bir kişi, günün sonunda uykusuzluk ile karşı karşıya kalacaktır. Zihninizi meşgul eden sorun ve problemler için uygun çözüm yolları geliştirmekte kişinin düşüncelerini yönetebilmesi için oldukça önem arz eder.Tüm girişimlere rağmen kişi, uykusuzluk ile baş edemiyorsa en kısa zamanda profesyonel bir destek alması gerekecektir.'' dedi.