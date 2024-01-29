63 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı saat 01.00'de Dikili ve saat 19.50'de Çeşme ilçeleri açıklarında olmak üzere kaçak göçmenleri tespit etti. Dikili ilçesinde 28 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bot, motor arızası vererek kurtarılmak için yardım talebinde bulundu. Öte yandan, Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen toplamda 35 göçmenin bulunduğu 2 can salı tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlediği 2 kurtarma operasyonunda toplamda 63 düzensiz göçmen kurtarılırken, işlemlerinin devam ettiği ögrenildi.