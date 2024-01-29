'O sistem türkiye’yi gerçekten yerin dibine çekiyor’

Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda Meral Akşener, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Enver Yılmaz’ı kamuoyuna tanıtarak, destek istedi.

Büyükşehir Belediyesini kazanacaklarının ışığını görmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Akşener, “Ben şunu yapacağım, ‘ben kazandığım zaman şu işleri yapacağım' demek yerine, bana oy vermezseniz teröristler gelir, bana oy vermezseniz Cumhurbaşkanınızı seçmemiş olursunuz. Bana oy vermezseniz teröristler gelir, dış güçler gelir.’ Gören de bizi ‘ya Allah bismillah, Allahuekber' deyip savaşa gidiyoruz zannedecekler. Yahu alt tarafı yerel seçim. Yerel seçimde ne olur? Adaylar ve projeleri rekabet eder. Bu rekabetten de seçmen, yani Ordulu kazanır. Peki, niçin böyle iki yumruk arasına sıkıştırılmış bir Türkiye'yle karşı karşıyayız? Çünkü çok rahatları var. Çünkü proje üretme mecburiyeti kalktı ortadan. Kaynakları nasıl harcayacağım diye düşünmek, o mecburiyet o yorgunluk kalktı. Öyle bir durum yok” dedi.

‘BU SEÇİMLER BİR YEREL SEÇİMDİR’

Yerel seçimlerin parti lideri seçimi olmadığını söyleyen Akşener, “Bir tarafta teröristler, bir tarafta laiklik karşıtları. Bir tarafta teröristler bir tarafta DEM'ciler. Şimdi öyle bir kutuplaşma ki bu, sanırsınız cennete gidiyoruz. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığım şey şu; bu seçimler bir yerel seçimdir. Seçmenin ait olduğu partinin beğenmediği noktalarındaki neredeyse iki kutba bölünmüş durumdayız. Bu iki kutbun içine mahkum edilen, mecbur bırakılan seçmenin iki kulağı, sağ ve sol kulaklarının ucunu hafiften bükmesi gereken seçimlerdir. Bu seçimler sonrasında hiçbir partinin genel başkanına, hiç bir partinin tepesindeki şahıslara hiçbir şey olmayacak. Ne olacak biliyor musunuz? Eğer rekabet düzgün götürülebilirse Ordu'dayız, Ordu kazanacak” diye konuştu.

‘ORDULUNUN SESİNİ TEPEDEKİ AĞALAR DUYMAK MECBURİYETİNDE KALACAKLAR’

31 Mart’taki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Enver Yılmaz’ın seçilmesi halinde 2028 yılına kadar Orduluların sesinin duyulacağını kaydeden Akşener, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz olduğu takdirde, hangi görüşten olursa olsun herkesin sahiplenmesiyle Ordu Enver başkanı seçtiği andan itibaren ben geleceğim Ordu meydanında fındık için bağıracağım. Canları istediği gibi fındık fiyatı veremeyecekler. Ben vereceğim, arkadaşımla beraber tarımda durumu soracağım. Anlatacak, o kendi yaptıklarını anlatacak. Sonra da ben eksik olanları Meclise götüreceğim. Ordu'dan ister bir fındık yetiştiricisi, ister bir başka ürün yetiştiricisi gelecek ve o milletin kürsüsünden anlatacak. Ondan sonra da 2028 seçimine kadar olan 4 yıllık sürede Ordulunun sesini tepedeki ağalar duymak mecburiyetinde kalacaklar. Sebebi ne? Çünkü Ordu Belediye Başkanını değiştirdikleri için Ordulular, yarın 2028'de ya Meral'i getirirlerse?” ifadelerinde bulundu.

‘KULAKLARININ UCUNUN ŞÖYLE ÇEVRİLMESİ BİRE BİR SEÇMENE YARAR’

“Rekabet iyidir. Rekabet seçmene yarar” diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hele şu kulaklarının ucunun şöyle çevrilmesi bire bir seçmene yarar. Biz, tekrar söylüyorum bu iki kutuplu dünyadan siyasetçilerin çok rahat ettiği, hangi görüşte olursa olsun çok rahat ettiği, komşunun komşuya düşman edilmesini, bedavadan emeksiz hiç gayretsiz oy alındığı, ondan sonra da ceketimi assam, şapkamı açsam seçilirim' anlayışının ortaya çıktığı ve belediye seçimlerinde, çok enteresan şehirleri geziyorum. Yeni işte Samsun'daydım. Belediye Başkan adaylarının, çok enteresan hangi görüşten, hangi partiden olursa olsun genel başkanları ağırlıklı ve büyük kocaman Türkiye politikalarına dair cümlelerin kurulduğu afişlerinin dışında hiç bir şey görmedim. Yani siz Enver başkanı seçerseniz sanki Sayın Erdoğan'ı al aşağı etmiş oluyorsunuz. Böyle bir dünya var mı? Böyle bir dünya yok. Ama burada o kulak çekildiği takdirde neyi sağlayacak biliyor musunuz? 4 yıl boyunca fındığınıza adam gibi fiyat alacaksınız.”

‘O SİSTEM TÜRKİYE’Yİ GERÇEKTEN YERİN DİBİNE ÇEKİYOR’

Projelerin üzerinden rekabet edildiği bir iklimi inşa etmek için yola çıktıklarını ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

“Biz bu ülkede yeniden kahkahanın, yeniden birbirimize sarılabilmenin, yeniden birbirimizin gözünün içine bakıp sen şucusun, ben bucuyum demeden hizmeti nasıl alacağımızı konuştuğumuz, projelerin üzerinden rekabet edildiği bir iklimi oluşturmak ve onu inşa etmek için yola çıktık. Kişiden bağımsız şu andaki sistem ben onun adına ucube sistem diyorum, o sistem Türkiye’yi gerçekten yerin dibine çekiyor. Her şeyi tek bir kişinin dudağu arasına sıkıştırıp, o tek kişinin de aşağıda ne olup bittiğinden haberdar olmasının imkansız olduğu bir sistemden bahsediyorum. Şu hareketle gençlerin işten atıldığı, şu hareketle her şeyin yapıldığı ve bütün bunlar yapılırken de, buraya kadar inen talimatların Sayın Cumhurbaşkanının verdiğinin zannedildiği, buna sebep olan herkesin de elini yıkayıp çıktığı bir düzen bu. Bu düzeni ortadan kaldırmalıyız. Buna inandığım için 2018’den beri mücadele ediyoruz. Ama başaramadık. Yani bu sistem ittifakları dayattı, maalesef başaramadık.”

Akşener, konuşmasının devamında Enver Yılmaz’ın seçilmesi halinde emeklilere 1500 TL destek verileceğini de açıkladı.

Öte yandan Akşener, buradaki konuşmasının ardından Ordu’nun Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi’ndeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener, daha sonra 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinin ardından yapılan kutlamalar sırasında bıçaklanarak öldürülen Erhan Kurt’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.