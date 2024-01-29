29 Oca 2024 - 18:57- Gündem G:

Küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı karantinası

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine kırsal bölgedeki 11 mahalle karantinaya alındı. 

Küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı karantinası mask

Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde bugün koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiçek hastalığının görülmesi üzerine bölgede karantina kararı aldı. Çiçek hastalığı nedeniyle Acıpayam ilçesinin kırsal mahalleleri olan Yeniköy, Bademli, Yeşildere, Yumrutaş, Bedirbey, Köke, Akalan, Pınaryazı, Uçarı, Oğuz ve Corum mahalleleri karantinaya alındı, hayvan giriş ve çıkışı durduruldu. Ayrıca Acıpayam Canlı Hayvan Pazarı da küçükbaş hayvanlara kapatıldı.

 

 

# Çiçek hastaşığı, Küçükbaş hayvancılık

29 Oca 2024 - 18:57 DHA Denizli- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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