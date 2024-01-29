29 Oca 2024 - 17:16- Dünya

Bakan Fidan, Arnavutluk Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Arnavutluk’ta Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi.