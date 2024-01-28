Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti

Şehit Tunahan Evcin'in ailesine yapılan ziyarete ilişkin İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu" denildi.