Şehit Tunahan Evcin'in ailesine yapılan ziyarete ilişkin İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu" denildi.
28 Oca 2024 - 21:23- Gündem Güncelleme:
Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.