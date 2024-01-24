Ödemiş: "Çankaya'yı UNESCO için hazırladık!"

CHP Çankaya Belediye Başkan Aday Adayı, Eski Ürgüp Belediye Başkanı, Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara Gazeteciler Cemiyet'inde okurları ile bir araya gelerek imza günü gerçekleştirdi.

"İYİ BİR ATATÜRKÇÜ!"

Gerçekleştirilen imza gününde açıklamalarda bulunan Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, imza gününe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu kitap tanıtımını bu çatı altında yapmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bekir Bey, bizim onursal üyemiz. Ne kadar güzel şeyler yapılıyorsa şu anda Ankara'da kültür ile ilgili, müze ile ilgili, Roma Hamamı ile ilgili, Kale ile ilgili saysak herhalde 10-15 dakikanızı alır. İnşallah daha güzel yerlere gelip çok daha hizmetler verir. Çünkü o, geçmişiyle kendini ispatlamış iyi bir yönetici. Aynı zamanda iyi bir Atatürkçü, bir cumhuriyet aşığı. Bütün bu meziyetleri üzerinde toplamış bir kişi." dedi

"ORAYA İYİ BİR İMZA ATTIM!"

Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin'in konuşmasından sonra açıklamalarda bulunan Bekir Ödemiş, 'Zamana Atılmış İmza' adlı kitabının Ürgüp'te belediye başkanlığı yaptığı döneme ait olduğunu belirtti. Ayrıca Ürgüp'te iyi işlere imza attığını ifade eden Ödemiş, "Kitabım daha çok Ürgüp dönemine ait adını da Zamana Atılan İmza diye koyduk, içimize de sindi. Benim doğduğum yer Ürgüp. Kısmet oldu buradan gittim hemşerilerim sayesinde, iki dönem Ürgüp Belediye Başkanlığı yaptım ve oraya bir imza attığımı düşünüyorum." dedi

Konuşmalarına devam eden Ödemiş, Ankara'nın Çankaya ilçesini UNESCO için hazırladıklarını ve Dünya Miras Listesi'ne girmesi için çaba sarf edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sonra 1965 yılında Samanpazarı'na geldik ailece Samanpazar'ında büyüdüm. Büyüdüğüm yere bir imza atmak kısmet oldu sayın Mansur Yavaş önderliğinde Ulus tarihi kent merkezi, 2800 yıllarında Ankara kentinin kuruluşunda ev sahipliği yapmış ve onun yanı sıra hem kurtuluşumuza hem kuruluşumuza karargah olmuş önemli bir merkez. Burada yaşayan uygarlıklara uzun yıllardır el atılamamıştı, belki de bana göre Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon projelerini Ulus'ta başlattık. Büyüdüğümüz yere bir imza attığımızı düşünüyorum. Eğer kısmet olursa, sizlerin desteği ve güveni ile Cumhuriyetimizin kuruluşuna ev sahipliği yapmış ki, biz Çankaya'yı UNESCO'ya hazırladık. UNESCO Türkiye Milli Komite Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz hoca ile birlikte dünya miras listesine girmesi için çaba sarf edeceğiz. Allah kısmet ederse, Atatürk'ümüzün yaşadığı en büyük eserlerini verdiği ve ebedi istirahatini sürdüğü Çankaya'da bir imza atıp onunda bir kitabını tören ile yapmak kısmet olur. Çok mutlu oldum ben bu kadar kalabalık beklemiyordum. Hepinize saygılar sunuyorum."