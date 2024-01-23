Mansur Yavaş'tan NASA'dan ayrılan Yıldız'a teklif!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde ( NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, NASA'daki görevinden ayrılarak Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Umut Yıldız'ı heyecanla beklediğini ifade ederek, uzay projeleri hakkında görüşme ve işbirliği yapmaya davet etti.

Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde; "Sayın Umut Yıldız, adınız gibi ülkemiz için umut olmuş on binlerce gençten birisiniz. Türkiye’deki gençlerin uzayla ilgili potansiyelini biz de görüyoruz ve geleceğe sizinle aynı heyecanla bakıyoruz. İlerde gerçekleştirmeyi planladığımız, vatandaşlarımıza uzay hakkında ilham verecek ve uzay deneyimini yaşatacak olan projelerimiz hakkında görüşmeye ve iş birliği yapmaya ne dersiniz?"

DOĞMA BÜYÜME UZAY SEVDALISI!

Öte yandan, Umut Yıldız NASA'daki görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde; " Bir gün NASA’dan ayrılma tweeti atacağımı düşünmezdim, işte o gün bugünmüş. Kendimi neredeyse doğma büyüme uzay sevdalısı bir insan olarak görürüm ve aklım fikrim hep bir karış uzayda olmuştur. Yıllarca uzay için bir şeyler yapmaya çalıştım, birçok projede yer aldım. Bunun da son 10 yılı NASA/JPL’de hem astrofizikçi hem derin uzay iletişimi alanlarında geçti. Bana çok katkıları olan müthiş insanlarla tanıştım, kendimi ve çevremi geliştirme fırsatı buldum. Artık bu deneyimlerimi Türkiye’de değerlendirmek ve Türkiye’nin uzay atılımını hep beraberce yaşamak için NASA’dan ayrılıyorum.

21 YIL SONRA DÖNMEK BÜYÜK KARAR

Üniversite bittikten sonra ayrıldığım ülkeme 21 yıl sonra dönmek büyük karar gibi görünse de ben aslında hiç ayrılmamıştım. Ülkemde uzay bilincini daha da artırmak için ya sürekli git-gel yaparak veya online yüzlerce e-/konferanslar vererek yüzbinlerce öğrenci ile birebir yazışma konuşma fırsatı buldum. Küçük de olsa katkım olan binlerce öğrenci motive olup bilimsel veya teknik alanlara yöneldiler. Daha da fazlasını yapmak istiyorum. Ülkemde uzay ve bilim konularında yapacak çok fazla iş var. Hep beraberce yapmak ümidiyle, yepyeni başlangıçlara."