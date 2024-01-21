Keçiören'de Mansur Yavaş rüzgarı!

31 Mart yerel seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Bunun üzerine, partilerde çalışmalar hızla devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Ankara'nın Keçiören İlçesi'nde Seçim Koordinasyon Merkezi açtı.
Açılan Seçim Koordinasyonu Merkezi'ne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ve çok sayıda siyasi isim, vatandaş katıldı.
Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Yavaş, "Bu ne güzel bir Keçiören böyle. Ankara ayazı sizlerle ısındı. Yağmur oldun, binler oldun, bizimle oldun." ifadeleri kullandı
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.