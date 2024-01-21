Keçiören'de Mansur Yavaş rüzgarı!

31 Mart yerel seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Bunun üzerine, partilerde çalışmalar hızla devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Ankara'nın Keçiören İlçesi'nde Seçim Koordinasyon Merkezi açtı.

Açılan Seçim Koordinasyonu Merkezi'ne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ve çok sayıda siyasi isim, vatandaş katıldı.

Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Yavaş, "Bu ne güzel bir Keçiören böyle. Ankara ayazı sizlerle ısındı. Yağmur oldun, binler oldun, bizimle oldun." ifadeleri kullandı