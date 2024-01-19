"Bir başkadır Ankara taksicileri"

31 Mart yerel seçimlerine çok az bir zaman kaldı, Ankara'nın yeni belediye başkanı kim olacak merak konusu olurken, mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da yenilenme çalışmalarına hızla devam ediyor.

Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabı X'den taksiciler için güzel haberi verdi. Yavaş, yaptığı paylaşımda esnafın daha sağlıklı ve daha modern bir ortamda çalışması için duraklarda yenilenme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde; "Bir başkadır Ankara'nın taksicileri... Hem esnafımıza sağlıklı ve modern çalışma ortamı sağlamak hem de vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet almaları için kent genelinde taksi duraklarını yenilemeye devam ediyoruz."