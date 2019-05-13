Haber: Öğrenmenin yaşı yoktur

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’ni ziyaret ederek çalışanlardan bilgi aldı, kursiyerlerle sohbet etti.

Eğitimi her zaman destekleyeceklerinin altını çizen Köse, kurslara olan ilgiden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Öğrenmenin yaşı yoktur. Hanım kardeşlerimiz merkezlerimizde yeteneklerini öne çıkararak, becerilerini geliştirerek hem öğreniyor, hem meslek ediniyor, hem de ürettikleri ürünleri satışa çıkararak aile bütçesine katkı sağlıyor” dedi. Köse ayrıca kadınların eserlerini satışa çıkarabilecekleri alanlar oluşturacaklarını da sözlerine ekledi.

Miniklerle oyun oynadı

İğne oyasından ahşap boyamaya, takı tasarımdan dikiş nakış sınıflarını tek tek gezerek, kursiyerin yaptığı el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Köse daha sonra kursiyer annelerin çocuklarının zaman geçirdiği oyun odasında miniklere eşlik etti.