Haber değil, şiddet yarışıyor

İki büyük televizyon kuruluşu, Kanal D ve Show TV, saat 19.00’da yayınlamaya başladıkları ana haberden önce “Sıcak Gelişme” ve “Haber Önü” adlarıyla yayınladıkları programlarda adeta şiddet yarışı yapıyorlar.

Bu iki programda da cinayet, yaralama, gasp, hırsızlık, soygun, dolandırıcılık, yankesicilik, taciz, tecavüz, trafik kazası, hayvanlara işkence, intihar, yangın, sel, boğulma, toprak kayması, sabotaj haberleri ardı ardına sıralanıyor.

Şayet Türkiye’deki şiddet olayları yetmezse bu defa Avrupa’dan ABD’ye dünyanın dört bir yanından benzer nitelikte haberler veriliyor.

“Ne kadar şiddet, o kadar reyting” prensibine sıkı sıkı sarılıyor iki kanalın yöneticileri de.

Unuttukları bir şey var:

Bu şiddet haberlerini yayınladıkları saat diliminde, yani 18.30-19.00 arasında muhtemelen milyonlarca çocuk da televizyon karşısında bulunuyor.

Reyting hırsına, ihtirasına evet, ama bunun için sakıncalı yöntemler kullanmaya hayır!

SEYİRCİYİ YORAN TERCİH

Bein Sport Haber kanalında Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını izledim.

Maçı anlatan spiker, futbolcuların çoğunun ilk isimlerini kullanırken, hemen her defasında üç futbolcunun hem ismini hem soyadını söyledi:

Atıf Şeysu, Eljif Elmas ve Mehmet Topal…

Neden böyle yaptı, anlamak zor…

Ama şunu söyleyebilirim:

Seyirciyi yoran bir tercih bu.

FUTBOLCU SATILMAZ!

Televizyon yayınlarına bir eleştiri daha:

Beşiktaş’ın İspanyol futbolcusu Negredo geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr’a transfer oldu.

Bazı televizyonlarda “Negredo satıldı” şeklinde verildi bu haber. Yorum programlarında da benzer bir ifade sık sık kullanıldı.

Dünyada kölelik düzeni biteli uzun yıllar oldu.

İnsanlar alınıp satılmıyor artık.

Negredo’dan ve transfer olan diğer oyunculardan bahsederken “satıldı” ifadesini kullanmamak gerekiyor.

İnsan haklarına son derece aykırı çünkü.