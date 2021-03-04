Haber alınamayan şoför, evde ölü bulundu

Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen ve bir süredir kendisinden haber alınamayan kamyon şoförü Mehmet B. (35) yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilevler Mahallesi’nde meydana geldi. 3 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet B.’ye ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile açarak girilen evde Mehmet B.’yi hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mehmet B.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu ifade edilen Mehmet B.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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