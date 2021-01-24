Haber alınamayan kadın için polis alarma geçti

İnsanların istila etmek , kontrolü ele geçirmek , hakimiyet kurmak ve yönetmeye çalışmak gibi ezelden beri süregelen istekleri , hırsları ve yüksek egoları kısırdöngü yaşanan fenomenlerin dozunu her daim artırarak belki de bu günleri bu kadar kasvetli ve olumsuz olaylarla dolu yaşıyor olmamızda büyük ölçüde pay sahibi olabilir.