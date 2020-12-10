Güzellik uğruna diş törpületenlere uzmanından uyarı

Medicana İnternational İzmir Hastanesi’nde görevli Restoratif Diş Tedavisi Estetik ve Kozmetik Doktor Dr. Jusuf Lukarcanin, son zamanlarda trend olan ve güzellik uğruna diş kaybına kadar yol açan diş törpülemenin gerekli olmadığı durumlarda yapılmaması gerektiğini söyledi.

Dr. Jusuf Lukarcanin, son zamanlarda trend olan ve ‘güzel gülümse’ sloganı adı altında diş törpületen kişilerde zamanla hassasiyet ve diş çürüklerinin olabileceğini söyledi. Diş törpülemede uzman kişiyle görüşüp dişin törpülenme ihtiyacı olup olmadığı görüşünün alınması gerektiğini söyleyen Lukarcanin, “Törpüleme son zamanlarda daha fazla ilgi çeken bir konu olmaya başladı. Hatta yaş olarak daha genç hastalarımız bunun için geliyor. Bu tarz işlemler tıbbi olarak yapılabiliyor fakat çok tavsiye edilen bir şey değil. Törpüleme ve dişleri aşındırma işlemleri sadece çok mikronluk küçük dokunuşlarla yapılabiliyor. Tavsiye edilir ama kimi insanlar dişlerini farklı hayal ediyor ve bunu düzeltebileceğini düşünüyor. Bu aslında bize yarardan daha çok zarar veriyor. Diş törpüleme estetik açısından bir yararı var bizim için. Onun dışında tamamen diş minemizden ciddi madde kayıpları oluşabiliyor. Zamanla hassasiyet kaybından başlayıp diş çürüklerine kadar neden olabilecek bir uygulama diyebilirim. 18 yaş üstü insanlarda gelişimini tamamlamış hastalarda yapılmasının daha sağlıklı olacağını görüyorum. En önemlisi uzman kişi tarafından bu tarz işlemin yapılması ve ihtiyaç olup olması hastaya tamamen zarar vermemek önceliğimiz olması gerekir” dedi.

Törpülenen dişte oluşan hassasiyete dikkat çeken Lukarcanin, “Bu uygulama tamamen gerekli mi? veya değil mi? hasta ile bu konuda mutabık almamız çok önemli. Bizim tavsiye ettiğimiz güvenli aralık 0.02 maksimum 0.05 mm kadar törpüleme yapılabilir. Mikro kontörlemenin üzerinde daha fazla madde kaybı olacaksa, denetim dokusu dediğimiz direkt sinirle bağlantılı olan doku ortaya çıkıyor. Bu da hastalarda gelişen hassasiyetle birlikte ağrılara neden olabilir. Yaşam kalitesini ciddi bir şekilde etkiliyor. Bu yüzden o şekilde bırakılmaması gerekiyor. Bu tarz törpülenen dişler dış ortama çok daha açık oluyor ve enfeksiyona çok daha maruz kalabiliyor. Aynı zamanda hastaya çok büyük zarar verir” diye konuştu.