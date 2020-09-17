Güzellik merkezinde hayatının şokunu yaşadı

Diyarbakır’da bir ay önce gittiği güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdığı sırada sol kolunda yanık oluşan Dilara Turhan (22), güzellik merkezinden şikayetçi olarak mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Hamza Aktaş, “Bu tür merkezler, bu işlemleri yaptıktan sonra işlerin üstesinden gelemezler. Çünkü bu konuda yetkili, yetkin değiller” dedi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mahallesi’nde oturan Dilara Turhan, arkadaşının tavsiyesiyle kolundaki tüylerden kurtulmak için güzellik merkezine gitti. Turhan, 1 ay önce gittiği güzellik merkezinde 3’üncü seans yapıldığı sırada sol kolunda yanma hissetti. Kolundaki yanık belirtilerini güzellik merkezindeki yetkililere bildirilen Turhan’a kullanması için krem tavsiye edildi. Sol kolunda siyah lekeler oluşan Turhan, yaklaşık bir aydır kullandığı kremlerden sonuç alamayınca tekrar güzellik merkezine gitti. Siyah lekelerin geçmediğini ve dışarıya bu sebeple çıkamadığı şikayetinde bulunan Turhan’a, denize girdiği için böyle olduğu yanıtı verildi. Duruma tepki gösteren Turhan, mağdur olduğunu belirterek, savcılığa güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulundu.



‘GÖRENLER ACABA KENDİME ZARAR VERDİM Mİ DİYE DÜŞÜNDÜ’

Turhan, kolunda izler oluşunca güzellik merkezinde görüştüğü kişilerce tavsiye edilen kremi kullanmasıyla iz bırakmayacağını belirtildiğini söyledi. Kremi kullanmasına rağmen kolundaki izlerin silinmediğini anlatan Turhan, “Kolumu gördüler, ‘Ay bu kızın koluna bak, ne olmuş acaba’ diye kendi aralarında konuştular. Dışarıdan çok kötü görünüyordu. Dışarıda görenler acaba kendime zarar verdim mi diye düşündüler. Çalıştığım iş yerinde arkadaşlarım ve müşteriler tarafından çok fazla tepki gördüm. ‘Koluna ne olmuş, sen kendine zarar mı veriyorsun’ gibi şeylerde bulundular bana. Ben bu süreçte çok zorlandım. Psikolojik olarak baskı altında kaldım. Ben kendilerine kolumda iz kalırsa şikayetçi olacağımı söyledim. İşlemi yapan kadın, hiçbir şekilde iz kalmayacağını söyledi. Bütün suçu bana yıkmaya çalıştı. Siz denize gittiniz vücudunuz yandığı için iz kaldığını söyledi ama ben diğer kolum içinde lazere girdim, sağ kolumda olmadı ama sol kolumda iz kaldı. Öyle olmuş olsaydı sağ kolumda da iz kalmış olması gerekirdi. Benimle hiçbir şekilde ilgilenmediler. Beni geçiştirip gönderdiler. Haklarında şikayette bulundum” dedi.

‘BU İŞLEMLER EN TEMEL SORUNUMUZ’

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Hamza Aktaş, güzellik merkezlerinde uzmanların olmayışının böylesi sorunların ortaya çıkmasına neden olduğuna dikkat çekti. Yetkisi ve uzman olmaya kişilerce yapılan lazer işlemlerinden Turhan’ın yaşadığı olayın oluşmasına neden olduğunu anlatan Aktaş, şunları söyledi:

“Bu mağduriyetleri gidermek, bu sorunları çözebilmek meşakkatli bir iş. Son dönemlerde, yıllarda bizim en çok şikayet ettiğimiz konulardan biriside budur. Bu işte yetkisi olmayan kişilerin kendini uzman olarak tanıtıp bir uzman tarafından yapılması gereken işlemleri çok rahat bir şekilde yapması ve bunun sonucunda komplikasyonlar geliştiğinde sorunlar yaşıyoruz. Bu hastada muhtemelen epilasyon için lazer uygulanmış. Lazer uygulamasından sonra da bir yanık tablosu gelişmiş. Uygulama dozu belki de yüksek verilmiş veya hastanın daha önce bir reaksiyona hassasiyeti vardır. Yanık reaksiyonundan sonra lezyonlar iyileştikten sonra bir kahverengi bir leke de kalabilir, bu kalıcı bir hasar demektir aslında. Hastanın bu anlamda yaşayacağı psikolojik stres, psikolojik sorunlarda işin cabası olacak. Güzellik merkezlerinde yapılan bu işlemler de en temel sorunumuz. Bu sorunlar yaşandığında bu komplikasyonları yönetememektir. Yani biz bu işleri bir uzman yapsın derken şu kastediyoruz, uzman yaptığında doz ayarlamasını cilt tipine göre hangi dozda ne kadar vereceğini, hangi aralıkla, seansların uygulanacağını bilir ve buna göre karar verir. Velev ki bir hasta komplikasyon gelişti, gelişmeyeceği anlamına gelmez, gelişebilir. Bir komplikasyon geliştiğinde bizim temel şeyimiz o komplikasyonu yönetebilmektir.”

‘BU İZLER ÖMÜR BOYU İZ BIRAKABİLİR’

Turhan’ın yaşadığı sorunları bu tür güzellik merkezilerin gideremeyeceğini söyleyen Aktaş, “Çünkü bu konuda yetkili, yetkin değiller. Uzman değiller, vakıf değiller. Sadece yaptıkları şey, hastayı alıp hemen müdahalelerini yapıp evlerine göndermek. Belki de gelişebilecek bu tür sorunlarla ilgili de tamamıyla alakasız, ilgisiz olmak. Bize çok lazer sonrası yanık vakaları geliyor. Bazılarını doğru yönetip, tedavisini düzenleyip belki toparlayabiliyoruz. Hasta bu anlamda belki mutlu oluyor, leke kalmadığı için. Ama bazı hastalarımızda bu yanıklar çok daha derin olabiliyor. Mesela bu hastamızda orta düzeyde reaksiyon var. Çok daha ağır vakalar görüyoruz. Bildiğimiz sıcak su ile yanık gibi su toplamış kabarcıklar şeklinde yanıklar geliyor. Onlarla baş edebilmek çok daha zor. Onlar iyileştikten sonra çoğu zaman iz bırakıyor. Ve bu izler ömür boyu hastalarla birlikte kalıyor ve hastaların psikolojileri de ciddi anlamda etkileniyor” dedi.