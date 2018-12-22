Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, Instagram üstünden yayınladığı bir gönderi ile böbrek nakline ihtiyacı olduğunu ve şu an diyaliz makinesine bağlı yaşadığını duyurdu.

Bu sorunun, zayıf kalmak için kullandığı destek ürünler yüzünden ortaya çıktığını da vurgulayan Filipinler güzeli Santiago, zayıf kalmak için çok spor yaptığını ve spor öncesi almış olduğu destek besin tozunun böbrek yetmezliğine sebep olduğunu açıklayarak; teşhisin birkaç ay öne koyulduğunu, inkâr adımında olduğundan Tokyo’ya gidip ikinci bir fikre başvurduğunu, teşhisin doğrulanmasından sonra Kanada’nın Toronto şehrine gittiğini ve burada diyaliz makinesine bağlı bir yaşam sürdüğünü de ifadelerine ekledi.