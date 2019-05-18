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18 Mayıs 2019
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Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'na katılan finalistler, Serik ilçesindeki The Land of Legends Theme Park'ta eğlendi.
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Güzeller The Land of Legends’ta eğlendi

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Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması’na katılan finalistler, Serik ilçesindeki The Land of Legends Theme Park’ta eğlendi.

ANTALYA’NIN KEMER ILCESINDE DUZENLENEN GUZELLIK YARISMASINA KATILAN FINALISTLER, SERIK ILCESINDEKI THE LAND OF LEGENDS THEME PARK’TA EGLENDI.(FOTO:SERIK-DHA)

Kemer’de bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması için Rixos Sungate Otel’de kampa giren 30 ülke güzeli, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends Theme Park’ta bir dizi etkinliğe katıldı. Su parkı ve gösteri merkezinde eğlenen güzeller, Belek’i de görme fırsatı buldu. Bol bol fotoğraf çektiren güzeller mutluluklarını dile getirirken The Land of Legends’i çok beğendiklerini söyledi.

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