Güzeller The Land of Legends’ta eğlendi

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması’na katılan finalistler, Serik ilçesindeki The Land of Legends Theme Park’ta eğlendi.

Kemer’de bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması için Rixos Sungate Otel’de kampa giren 30 ülke güzeli, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends Theme Park’ta bir dizi etkinliğe katıldı. Su parkı ve gösteri merkezinde eğlenen güzeller, Belek’i de görme fırsatı buldu. Bol bol fotoğraf çektiren güzeller mutluluklarını dile getirirken The Land of Legends’i çok beğendiklerini söyledi.