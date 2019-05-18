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18 Mayıs 2019
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Güzeller, Pamukkale'ye hayran kaldı
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Güzeller, Pamukkale’ye hayran kaldı

Editör Editör

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Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen güzellik yarışmasına katılan 30 ülkenin güzelleri, final öncesi kamp programı kapsamında Denizli’ye gelerek beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale’yi gezdi.

Travertenlerin üzerinde yürüyen güzeller, daha sonra antik havuza girerek tarihi kalıntıların arasında yüzmenin keyfini yaşadı.

Kemer’de bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması için bir otelde kampa giren 30 ülkenin güzeli, kamp programı kapsamında Denizli’ye geldi. UNESCO Dünya Koruma Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’yi gezen 30 ülkenin güzeli, önce beyaz travertenlerde yürüyüp, bol bol fotoğraf çektirdi. Daha sonra Kleopatra’nın güzellik havuzu olarak bilinen antik havuza giren güzeller, tarihi kalıntıların arasında yüzmenin keyfini çıkardı. Güzeller, özellikle ‘Yeryüzündeki cennet’ diye adlandırdıkları traverten ve antik havuzda çektirdikleri fotoğraflarını, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

‘YERYÜZÜNDEKİ CENNET’

Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker, her yıl düzenlenen güzellik yarışması kapsamında Türkiye’nin turistik bir merkezini tanıtım amacıyla gezdiklerini belirterek, “Bu yıl yarışmanın 13’üncüsü yapıyoruz. Kanada’dan Japonya’ya, Afrika’dan Avrupa ülkelerine kadar 30 ülkenin güzeli yarışmaya katıldı. 24 Mayıs’ta yapılacak final öncesi finalistlerimiz kampa girdi. Yarışma kapmasında her yıl Türkiye’nin önemli bir turizm merkezini tanıtmak için gezi düzenliyoruz. Geçen yıl Kapadokya’ya gitmiştik. Bu yıl ise Pamukkale’yi seçtik. Güzellerimiz travertenler üzerinde yürüdü, antik havuza girdi. Pamukkale için muhteşem bir tanıtım oldu. Pamukkale’ye hayran kalan güzeller buraya ‘Yeryüzündeki cennet’ diyorlar” dedi.

Hindistan’dan yarışmaya katılan Jasmeet Kaur, travertenlerde yürümenin ve antik havuzda yüzmenin deneyimini yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Arnavutluk’tan katılan Aleassia Coku ise Pamukkale’ye hayran kaldığını ifade ederek, “Burası adeta cennetten bir köşe. Travertenlerde yürümek ve antik havuzda yüzmek muhteşem bir duygu” dedi.

Güzeller, Pamukkale gezisinin ardından Antalya’ya geri döndü.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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