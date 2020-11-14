Bu güne kadar yaşadığım hayatta tanıdığım güzel insanları yazmaya karar verdim. Yazacağım kişileri düşündüm.Bir birinden değişik o kadar güzel insan var ki!



İçlerinde Başbakanlık yapmış kişi bile var.

Milletvekilleri,Diyanet İşleri Başkanı,kabadayısı var.

Halkın içinden birisi,ayakkabı boyacısı bile var.

Anlayacağınız güzel insanlar her an karşınıza çıkabilir.

Bu dünyada çok güzel insan tanıdım..

Kıymetlerini bilmek gerek.

Onları hatırlamak güzel şey.

Kötü insan tanımadın mı diyeceksiniz.

Çok o kadar çok ki yazmakla bitmez.

Hep onlarla mücadele ettim.

İçlerinde ülkeyi kötü yönetenler,yetim hakkı yiyenler var.

Düzenbaz,katil müteahhitlerde var.

Yenilmedim,ayaktayım.

Kurşunladılar.

Cezaevine düşürdüler.

Yine yazıyorum.

Yazı dizimde bahsedeceğim Başbakan Bülent Ecevit.

Atatürk’ten sonra en çok sevdiğim kişi.

Güzel insanlardan dördünü yazdım.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,Vali Ali Yerlikaya,İnci Baba ve Bekir Coşkun.

Altıncı yazacağım Güzel insan eski diyanet İşler Başkanı lütfü Doğan.

Daha çok var.

Hayatıma o kadar güzel insan girmiş ki.

Sırası ile hepsini anlatacağım.