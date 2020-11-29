Güzel havanın keyfini, maske ve mesafeli çıkardılar

Tayfur KARA, Miraç ŞENTÜRK/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da, vatandaşlar kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak sahile akın etti. İskelede balık tutan ve çimlerde çay içenler, bir an önce salgının sona ermesi dileğinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile hafta sonları için getirilen kısıtlama, saat 10.00 itibariyle sona erdi. Güzel havanın keyfini çıkarmak isteyen Atakumlular ise, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak sahili doldurdu. Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Halk İskelesi’nde balık tutan Bülbül kardeşlerin maske takıp, kardeşler arası sosyal mesafeye uyması ise dikkat çekti.

‘SEVDİKLERİMİ MEZARDA DEĞİL, SAĞLIĞINDA ZİYARET ETMEK İSTİYORUM’

Kardeşi Ethem ile iskelede balık tutan Yüksel Bülbül, “Bir paket sigara 14-15 lira, maske ise 1 lira. Takalım şu maskeyi artık ya. Kardeşinizin, annenizin, babanızın ve yakınlarınızın katili olmayın. Ben 3 aydır köyüme gitmiyorum, babam evime gelmiyor. Gitmek zorunda kalırsak da kapıdan görüp ayrılıyoruz. Ben burada öz kardeşimle iskelede balık tutarken bile maskemize, sosyal mesafemize dikkat ediyoruz. Ben sevdiklerimi mezarda ziyaret etmek istemiyorum. Onları ömür boyunca sağlıklı görmek istiyorum” dedi.

‘KOMŞULARIMLA BİLE SOSYAL MESAFELİ OTURUYORUZ’

Komşuları Hafize, Şenay ve Nezahat ile bir araya gelerek güzel havanın tadını sahilde çıkaran Esma Alaybeyoğlu ise, “Hava güzel olunca kendimizi dışarıya attık. Çift kat maske takıyoruz, komşularımla beraber sosyal mesafeli şekilde el işi yapıyor ve çay içiyoruz. Saat 13.00’e kadar verilen izni değerlendiriyoruz. ‘Nasıl olsa arkadaşım, nasıl olsa tanıdığım’ deyip maske takmayanlara kızıyorum. Biz komşularımla burada bir araya gelsek bile bütün kurallara uyuyoruz. Umarım tez zamanda bu virüs illetinden kurtuluruz” diye konuştu.

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