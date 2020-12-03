Güzel haberler de var…

Gazeteler, özellikle birinci sayfalar dünyaya açılan pencerelerdir.Gazeteciler, kendilerine en yakın pencereden bakıp, toplum için, insanlık için en önemli, en büyük olayları yansıtır. Bu olaylar çok güzel, mutlu eden haberler olabileceği gibi; iç karartan olaylar da olabilir. Hatta gazeteci habere uzandığında karşısında en yakınlarıyla ilgili acıları avuçlarında bulabilir.

1999 Körfez depreminde bir Türk gazetecinin, enkazın altından çıkarılan yakınlarının cesetlerinin fotoğraflarını çekmesi gibi. İzmir depreminde bir yunan adasında Atina’dan deprem haberi için bu adaya gelen Yunan gazetecinin kendi çocuğunun cesediyle karşılaşması gibi.

Onun için, hiçbir gazeteci kaderin bu tür sınavlarından geçirilmek . okuyucularına acı haber vermek istemez. Verdiği haberlerin iç açıcı olması, müjdeler taşıması gazeteciyi de mutlu eder.Yorumlarında bardağın dolu olması, anlatımda kullandığı sözcüklerin, yazarken bile yüzünde tebessüm oluşturması ilk mutluluğu gazetecinin tatmasını sağlar.

Bu şans her zaman her gazeteciye nasip olmaz. Bu nedenle ben şansımı kullanıp İzmir’den güzel haberler vermek istiyorum.

ÖZDERE’DE JEOTERMAL SU KAYNAĞINA RASTLANDI

Deprem ve Kovid-19 felaketlerini birlikte yaşayan İzmir’in matemine , hemen yanıbaşındaki Özdere’den ulaşan jeotermal müjdesi ilaç gibi geldi.Haberi ilk veren. İzmir’in Bölge Gazetesi Yenigün’ün genç muhabiri Nihat Ak’ın ne kadar mutlu olduğunu tahmin edebiliyorum.

Düşünün bir kere, bir otel inşaatı sırasında ortaya çıkan bu sıcak su, Balçova’da olduğu gibi termal tedavide kullanılabilecek.Bölgede, seracılığın gelişmesine katkı sağlayabilecek. Evlerin ısıtlmasında, çevredeki turistik tesislere cansuyu olacak. Ve turizmin süresini 12 aya çıkaracak.Sivil Toplum Kuruluşları / Çevre örgütleri, turizmle ilgili birimler harekete geçti. Bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun.

DEPREM KONUTLARI GÜVENLİ BÖLGEDE YÜKSELECEK

İzmir’deki 6.9’luk depremin en önemli nedenleri olarak; zemin ve çürük inşaatlar gösterilirken, afetzede evleri için de akla gelen ilk önlemler yine aynı özellikler oldu. Bayraklı sırtlarında yapılmakta olan şehir hastanesinin çevresinde inşa edilecek evler için Dokuz Eylül Üniversitesi’nden içleri ferahlatan açıklamalar geldi. Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr.Hasan Sözbilir, zemin açısından, inşaat alanının İzmir’in en sağlam kayalık alanlarından biri olduğunu belirtti. Prof.Dr.Sözbilir, ‘’Bornova Fayı, deprem üretmeyen ölü bir faydır. En uygun seçim yapıldı’’ dedi. Bayraklı’da 1 milyon 300 bin metrekarelik alana 3 bin 100 konut yapılacak. İzmir’de şu anda çadırda yaşayan hiçbir aile kalmadı.

SUSUZLUK ENDİŞESİ

Hep güzel haberler vereyim dedim ama olmadı. Kent için çok önemli bir gelişmeyi de vermek zorundayım. Bu sene yağmurların yetersizliği nedeniyle gelecekte susuzluk çekme endişesi belirdi. Geçen sene Kasım ayında metrekareye 92 kilogram yağış düşerken bu sene 1.5 kilogram yağış vardı. İzmir’e su veren Tahtalı Barajında su seviyesi geçen sene yüzde 65.29 iken bu sene 36.04 Gördes’te 9.20’den 4.74’e düştü. Ürkmez’de 52.38’den 29.61’e indi. Kutlu Aktaş Barajı’nda ise 49.34’den 13.36’ya geriledi.

Uzmanlar ve sorumlular halkı uyarıyor ; Aman dikkat ! Suyu tasarruflu kullanmazsak susuz kalabiliriz ! Allah yardımcımız olsun.

Sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle, İzmir’den selamlar…