Güvercin kulübesinde kaynak yaparken, jeneratör gazından zehirlendiler: 1 ölü

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, güvercin kulübesine kaynak yaparken jeneratörden sızan gazından zehirlenen Şerif Çetin (30) hayatını kaybetti, arkadaşı Çetin Turgut (29) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam merkez Yüreğir ilçesinin kırsal Camili Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgedeki boş bir arazide arıcılık yapan kişi, Şerif Çetin ile arkadaşı Çetin Turgut’un, güvercin kulübesinde yerde hareketsiz yattığını ve ağızlarından beyaz köpük geldiğini gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede iki arkadaşın, güvercin kulübesinin içerisindeki kapılara kaynak yaparken, jeneratör gazından zehirlendiklerini belirlendi. Çetin ve Turgut, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Şerif Çetin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çetin Turgut’un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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