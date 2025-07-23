Bakanlık, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde yapılan denetimlerde özellikle bebek bakım ürünleri, oyuncak, deterjan, kırtasiye ve tekstil gibi tüketiciye doğrudan temas eden ürün gruplarına odaklandı. Kimyasal, fiziksel ve mekanik riskler açısından yüksek ihtimal taşıyan ürünler bilimsel analizlerle incelenirken, etiket bilgileri ve tüketici bilgilendirme yükümlülükleri de denetimin parçası oldu.

2025'in İlk Yarısında Yapılan Denetimler:

1.071 firmada denetim gerçekleştirildi.

2.032 parti ürün kontrol edildi.

Riskli ürünlere karşı yasaklama, toplatma ve kamu duyurusu gibi yaptırımlar uygulandı.

Uygunsuz ürün arz eden firmalara toplam 24,2 milyon TL ceza kesildi.

Denetim Planları Bilimsel Verilerle Hazırlanıyor

Ticaret Bakanlığı, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” ilkesiyle yürüttüğü çalışmalarında, bilimsel analizlere dayalı risk değerlendirmeleriyle denetim planlarını şekillendiriyor. Bu sayede piyasaya arz edilen her ürün titizlikle takip ediliyor.

Tüketicilerin ürün etiketlerine dikkat etmesi ve alışveriş yaparken bilinçli tercihlerde bulunması, hem sağlık hem de piyasa şeffaflığı açısından büyük önem taşıyor.

Vatandaşlara Çağrı: guvensizurun.ticaret.gov.tr'yi Ziyaret Edin

Bakanlık, uygunsuz ve tehlikeli ürünlerle ilgili güncel bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlara guvensizurun.ticaret.gov.tr adresini ziyaret etmeleri çağrısında bulundu. Site, bugüne kadar 5,5 milyondan fazla kez ziyaret edildi.

Ticaret Bakanlığı: “Tüketici Sağlığı ve Güvenliği Önceliğimiz”

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin güvenli ve sağlıklı ürünlere erişimini sağlamak adına denetim politikalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bakanlık, vatandaşların huzur içinde alışveriş yapabileceği adil ve güvenli bir piyasa yapısının tesisi için çalışmalarına kesintisiz devam edeceğini belirtti.