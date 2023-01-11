Güvenlik kamerası hırsızı görüntüden belirlendi

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Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’deki ikinci el bilgisayar malzemeleri satan iş yerinin iki güvenlik kamerası çalındı. Çalınan kameraların görüntü kayıtlarından eşkali tespit edilen şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. İş yeri sahibi Osman Karakaya (25), kameraların bu haliyle para etmeyeceğini belirtip, hırsızlığa şaşırdıklarını söyledi.

İnönü Caddesi Numara 21’deki Osman Karakaya’ya ait ikinci el bilgisayar malzemeleri satan iş yerinin önündeki iki güvenlik kamerası, önceki gün 04.48’de çalındı. Sabah dükkanını açınca hırsızlığı fark eden Karakaya, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaparak, delil aradı. Polis, çalınan güvenlik kamerasının kayıtlarını da incelemeye aldı. Görüntü kayıtlarından şüphelinin eşkali belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş yeri sahibi Osman Karakaya, “Sabah gelince hırsızlığı fark ettik, şaşkına döndük. Görüntüleri incelediğimizde 20’li yaşlarda bir erkek hırsızlığı gerçekleştiriyor. Para eden bir şey de değil şaşırdık kaldık” ifadelerini kullandı. (DHA)

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