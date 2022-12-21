Güvenlik kameralarından tespit edelin hırsız suçüstü yakalandı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da bir binanın bodrum katından bakır malzeme çalan Mücahit Güneyli (32) başka bir apartmandan çaldığı malzemelerle çıkarken polis tarafından suçüstü yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçeli Mahallesi’ndeki bin binada oturanlar, bodrum kattaki bakır malzemelerin olmadığını fark edip, güvenlik kameralarını izledi. Malzemelerin bir kişi tarafından çalındığını gören bina yetkilileri, polise haber verdi. Polis ekipleri, görüntülerden şüphelinin Mücahit Güneyli olduğunu tespit etti.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Güneyli’yi, Kılıçaslan Mahallesi 1341 Sokak’ta hırsızlık için başka bir binadan çaldığı malzemelerle çıkarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Mücahit Güneyli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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