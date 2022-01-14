Güvenlik görevlisi, eşini öldürüp intihara kalkıştı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’da özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Orcay Korku (35), tartıştığı eşi Gözde Korku’yu (31) tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş edip intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Orcay Korku hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Orcay Korku ile eşi Gözde arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Orcay Korku, tabancasını çekip eşine tek el ateş etti. Orcay Korku ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Gözde Korku’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Orcay Korku ise Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İKİSİNİN DE İKİNCİ EVLİLİĞİ

Çiftin ikinci evlilikleri olduğu, Orcay Korku’nun ilk evliliğinden bir erkek, Gözde Korku’nun ise bir kızı olduğu bildirildi.

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