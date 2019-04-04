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4 Nisan 2019
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Fatih Mehmet Maçoğlu
Fatih Mehmet Maçoğlu
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Güvenlik Gerekçesiyle Mazbatası Verilmedi

Editör Editör

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Resmi olmayan sonuçlara göre Tunceli Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu’na “söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle” mazbatası verilmedi.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR YOĞUNLUK GEREKÇESİYLE VERMEDİLER

Sol Haber Portalı’nın aktardığına göre, Çarşamba gününe kadar yoğunluk gerekçe gösterilerek görevin devredilmesi ertelenirken, bugün yapılacak mazbata teslimi de hiçbir gerekçe gösterilmeden ertelendi.

“SÖYLENEMEYECEK GÜVENLİK GEREKÇESİYLE…”

Erteleme kararı sonrası Maçoğlu ve belediye meclisi üyeleri Seçim Kurulu’na gitti. Burada heyete “söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği” iletildi.

TUNCELİ’DE SEÇİM KURULU ANAYASAL SUÇ İŞLİYOR

31 Mart günü yapılan yerel seçimlerde, Türkiye Komünist Partisi adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, 5887 oy alarak Tunceli Belediye Başkanı seçilmiştir.

Söz konusu seçim sonuçlarına herhangi bir siyasi parti veya bağımsız aday tarafından itiraz edilmemiş, seçim sonuçları kesinleşmiştir.

Buna karşın, il seçim kurulu başkanının hiçbir hukuki dayanağı olmayan tasarrufu sonucu, belediye başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu’na mazbatası teslim edilmemiştir. 

İl Seçim Kurulu tarafından mazbatanın teslim edilmeme gerekçesi olarak personel yetersizliği ve “söylenemeyecek bir güvenlik sorunu” olması gösterilmiştir.

Bu keyfi uygulama, anayasal güvence altında olan seçme ve seçilme hakkının ihlali anlamına gelmektedir.

Hukuksuz uygulama derhal sonlandırılmalı ve mazbatası belediye başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu’na derhal düzenlenip verilmelidir.


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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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