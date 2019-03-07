City Security Group (CSG) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk yıllardır, “Güvenli okul” konusunda çalışmalar yapıyor.



Öztürk’e öncelikle, “güvenli okul nasıl olmalı diye sordum.

Öztürk, “Güvenli okul, öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının kendini iyi ve güvende hissettiği, kaygı ve korkunun olmadığı, fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan güvende hissettiği yerdir. Her toplum çocukların sevgi, şefkat ve güven içerisinde iyi bir eğitimden geçmesini istemektedir. Çocuklara ne kadar çağdaş ve kaliteli eğitim verebilir ve ne kadar da tehlike ve risklere karşı koruyabilirsek, geleceğimizi de o kadar sağlam temeller üzerine kurabilir ve yaşatabiliriz.” dedi.

Soru: Okulların sorunları nelerdir?

Öztürk: Ülkelerin en büyük zenginliği ve gücünün yetişmekte olan çocuklardır. Her zaman söylediğim gibi sorunları konuşmak korku üretmek değil zamanında çözüm bulabilmek adına önemli. Sorunları konuşmadan doğru güvenlik stratejilerinin planlanabilmesi mümkün değil. Bu nedenle önce Türkiye’de okul güvenliğini etkileyen temel sorunlara ve bu konuda yapılan araştırmalara bir bakalım: Vandalizm, şiddet, zorbalık, madde kullanımı ve bağımlılığı, okuldan kaçmak, terör, okul çeteleri, okul yolu ve servislerden kaynaklanan sorunlar. Okul güvenliği dediğimizde tüm bu olası sorunların güvenlik planlarında yer bulmasından bahsediyoruz.”

Yaptığınız araştırmalara göre güvenlik sorunları nerelerde ortaya çıkıyor?

Öztürk: CSG olarak 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan “Okullarda Yaşanan Olaylar” konulu haber araştırmasında, okul güvenliği ile ilgili 407 habere ulaştık. Yaptığımız çalışmaya göre okul güvenliği basında en çok %25 ile okul yolu ve servis güvenliği başlığı altında kendine yer bulmuş. Araştırma kapsamında servis güvenliğini, %24 ile okul çevre güvenliği, %18 şiddet ve %14 taciz takip ediyor. Bu rakamlar Türkiye’de okullarda yaşanmış olaylara dair bir veri sunması açısından önemli. Ne yazık ki elimizde yıllara göre okullarımızda güvenlik ile ilgili yaşanmış sorunlara dair bir istatistik yok.

Okullarda güvenlik yönetimi nasıl oluşturulmalı?

Öztürk: Okulların fiziki ve mimari güvenliğinden giriş çıkış güvenliğine, okul ikliminden öğrencilerin güvenliğini tehdit eden şiddet, bağımlılık, okul kaza ve yaralanmalarına kadar birçok başlıkta okullarda güçlü bir güvenlik algısı ve yönetimi oluşturulması gerekir.

En önemli ihtiyacımız; okul paydaşlarının kendini fiziksel, psikolojik, sosyal açıdan özgür ve güvende hissettiği bir okul iklimi yaratmaktır.

Okulların daha güvenli olması, öğrenci ve öğretmenlerin derslerine odaklanmasını, moral ve motivasyonlarını olumlu yönde etkileyerek okul başarısını artıracaktır. Sorunların önceden öngörülmesi ve eksikliklerin giderilmesi olası riskleri azaltacaktır.

Ülkemizde, eğitim çağındaki yaklaşık 18 milyon çocuğun güvenli bir okul ortamında eğitimlerini sürdürebilmelerine yönelik olarak hazırladığımız “Güvenli Okul Projesi”nin önem ve değeri ortaya çıkmaktadır. Okullar ve çevresinde oluşabilecek güvenlik risk ve tehlikesinin önlenmesinde kolluk kuvvetleri ile koordineli çalışılmasının yanında; okul, öğrenci, aile ve toplum işbirliğinin sağlanmasının önemi tartışılmazdır.”