1 Ons yani 31,10 Gram altının dünya piyasalarında fiyatı 1.630 doların üstüne çıktı. İç piyasada ise hem ons fiyatındaki ve hem de dolar kurundaki artışa bağlı olarak altının gram fiyatı 320 Türk Lirasını gördü. Tam Cumhuriyet altını 2.130 Türk Lirası, çeyrek 517 Türk Lirasından satılıyor.

Altın Eylül 2011’de gördüğü tarihi zirve olan 1.855 dolarlık seviyeden sonra bir düşüş ya da düzeltme trendi yaşamıştı bu trendin dibi 1.075 dolar olmuştu. Oysa 2000’lerin başında 1 ons altın sadece 254 dolar seviyesindeydi.

Küresel ekonomideki belirsizlik, düşük hatta negatif faiz seviyeleri, risk alma iştahının ortadan kalkmış olması ve Covid-19 salgınının yarattığı endişeler anlaşılan herkesi altın alıp beklemeye yöneltti.

Elbette altın fiyatlarındaki yükselişin tek sebebi bu değil. Son yüzyılda gördüğümüz para ve altın ilişkisindeki belirsizlikler asıl derin etkendir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 1944 yılı Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kasabasında 44 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen konferans ile dünya ticaretini geliştirici finansal sistem üzerinde görüşmeler sağlanarak anlaşma imzalanmıştır. “Uluslararası Para Anlaşması” ile uluslararası ödemelerde kullanılacak yeni bir sistem ortaya çıkmıştır.

Bretton Woods anlaşması ile Dolar, altına dönüşebilen tek para birimi olarak kabul edilmiş ve 1 ons altın 35 dolar olarak kabul edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri bir talep olduğunda doları bu tutar karşılığında altına çevirmeyi kabul etmiştir, buna göre ABD Merkez Bankası FED; yabancı Merkez Bankaları’nın dolar arzı karşılığında bu bankalara sabit fiyattan altın satmayı kararlaştırmıştır. Anlaşmaya göre diğer ülke para birimlerinin değeri de dolar göre belirlenecekti.

ABD, sahip olduğu altın stoklarına güvenerek talepleri neticesinde bir parasal sisteme geçiş sağlasa da sistem zaman içerisinde sekteye uğramıştır. Bu sistem 1971 yılına kadar varlığını sürdürebilmiştir.

Vietnam savaşının da getirdiği ekonomik ek yükler ve ABD’nin içinde bulunduğu ekonomik güçlükler sonucunda dolar’ın altına dönüştürülebilirliği yitirilmiştir. ABD’yi bu sonlanmaya iten etkenler; dolara olan güvenin dış ticaretteki büyük açıklar nedeniyle sarsılarak yerini güvensizliğe bırakmasıdır. Diğer ülke Merkez Bankaları ABD Merkez Bankası’ndan dolar karşılığı altın talep ederek ABD’nin altın rezervlerinin düşmesine sebep olmuştur. 1971’de doların devalüasyona uğramış olması, ABD’nin ekonomik sıkıntılar nedeniyle altın standardından vazgeçmesi, 1973 yılında sanayileşmiş ülke paralarının dolara karşı dalgalanmasıyla sistem tamamen çöküşe uğramıştır.

Bu işten en kazançlı çıkan, tabiri caizse dünyayı dolandıran doğal olarak Amerika olmuştur, bu anlaşma ve bu anlaşmanın tek taraflı olarak ABD tarafından bozulmuş olması hem büyük bir küresel ekonomik krize ve hem de dolara güvenen ABD’ye inanan ülkelerin sömürülmesine yol açmıştır.

İşin açığı kağıt paralar gerçek ve somut bir değer değildir çünkü kağıt paraların elde edilmesi için herhangi bir zahmete ve maliyete katlanmak gerekmemektedir, yüz doların ya da bin euronun tüm masrafı kağıt değeri ve üzerindeki mürekkep maliyetidir geri kalan tüm değer itibari değerdir. Aynı bir senet gibi düşünün senedin değeri de kırtasiyede satılan kağıt ve mürekkep kadardır, geri kalan değer tamamı ile senedi düzenleyenin itibarı ile belirlenir.

Oysa altın, gümüş ve hatta kripto paralar elde edilebilmesi için bir yatırım yapılması, sermaye konulması, emek ve enerji harcanması gereken, ayrıca miktarı da kısıtlı olan bu yüzden de gerçek değeri olan takas araçlarıdır.

Kağıt paraların değeri tamamı ile o paraları basan otorite ve yahut devletlerin itibarı ile belirlenir. İşte bu itibarın sorgulandığı, devlete olan güvenin azaldığı dönemlerde altın hep güvenli liman olarak kabul edilir, herkes kağıt paralardan kaçıp altın almaya çalışır altına olan talep ve altının değeri artar.

Birde ebette işin faiz kısmı var, kağıt paralara talep yaratmak, insanları kağıt paralar üzerinden birikim yapmaya yönlendirebilmek amacı ile bu paralara faiz teklif edilir. Faizlerin düştüğü zamanlarda ise yatırımcılar elde kağıt para tutmak için anlamlı bir sebep görmez ve altına ya da başka bir emtiaya geçer. Bu yüzden altın fiyatlarının yükselmesine şaşmamak ve aslında kağıt paraların değeri düşüyor diye yorumlamak gerekir.

