Güvenli bisiklet sürüşü nasıl olmalı?

Güvenli bir sürüş için ilk önce doğru bisikletin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Bisan Akademi Eğitim Direktörü Sedat Karayılanoğlu, “Güvenli bisiklet kullanmanın olmazsa olmazı doğru bakış. İkinci önemli konu ise bisikletlerin bakımları” dedi.

Bisiklet sürmenin en önemli şartı güvenlik. Bu noktada sürücülerin dikkate alması gereken birçok husus bulunmakta. Şehir içi trafikte, dağ ve patika gibi yollarda ve uzun bisiklet turlarında güvenli sürüşü sağlamak ve koruyucu bisiklet ekipmanları kullanmanın önemi büyük. Bunların yanı sıra sürüş esnasında doğru bakış, bisikletin teknik bakımları da güvenli ve doğru bisiklet sürüşü için gerekli koşullardan sadece birkaçı…

Bu kapsamda bu sene ikincisi düzenlenen ‘UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı’nda Türkiye’nin yüzde100 yerli sermayeli ilk bisiklet markası Bisan tarafından Bisiklet Sürüş Teknikleri isimli bir seminer verildi.

Güvenli bir sürüş için ilk önce doğru bisikletin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Bisan Akademi Eğitim Direktörü Sedat Karayılanoğlu, “Kullanım amacını belirlemek lazm. İnsanların en büyük hatası burada. Önce görsele bakarak beğendikleri bisikleti kullanmaya çalışıyorlar. Bu doğru bir seçim değil. Kullanım amaçları çok önemli. Onroad, offroad, cadde tipi… o kadar çok etken var ki. Üzerindeki aksamlar ona göre değişiyor. Bunların iyi belirlenmesi gerekiyor” dedi.

DOĞRU BAKIŞ VE BİSİKLETİN BAKIMI EN ÖNEMLİ KONU

Güvenli bisiklet sürüşünün nasıl olması gerektiği hakkında bilgilendirmede bulunan Sedat Karayılanoğlu, “Güvenli bisiklet kullanmanın olmazsa olmazı doğru bakış. Bakışın kesinlikle hedefte olması gerekiyor. Örneğin önünüzde bir araba park etmiş durumda. Onun içini görmek zorundayız. Güvenlik balonu oluşturacak şekilde uzaklaşmamız gerekiyor. İkinci önemli konu ise bisikletlerin bakımları. O kadar önemli ki bazen bir lastiğin havasının sönük olması kazaya sebebiyet veriyor. Bunları ihmal ediyoruz. Sadece dış görüntü değil teknik anlamda da bisikletlerin sürekli kontrolden geçmesi gerekiyor” diye konuştu.

“BİLİNÇLENDİRME RÜZGÂRI ESTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Trafikte çok küçük bir alan kapladıkları için görülmediklerinden şikayetçi olan Sedat Karayılanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bunu ortadan kaldırmak için ışıklar takılıyor, reflektörlü yelekler kullanılıyor. Böylelikle biraz daha görünürlük sağlamaya çalışıyoruz. Ama bizi kimsenin görmediğini bilerek sürüş yapmamız gerekiyor. Bisiklet kullanan herkesin bir misyonu var. Herkes çevresindeki bisiklet kullanmayan tanıdıklarına yaşadığı problemleri aktarmalı. Yani onların bilinçlenmesini sağlamamız gerekiyor. Böylelikle trafikte biraz daha değer kazanmış oluyoruz. Biz bunu genişletirsek bisikletçiler çok rahat edecek. Bizim de bir can olduğumuzu hatırlamaları gerekiyor. Böyle bir bilinçlendirme rüzgârı estirmeye çalışıyoruz. Bu konuda çok sıkı çalışmalarımız var.”