GÜVENLİ ANKARA GÜVENLİ YAYA: ABB’DEN ÖĞRENCİLERE REFLEKTÖRLÜ ÇIKARTMA VE KOL BANDI

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Geçtiğimiz yıl sabit saat uygulaması nedeniyle sabah erken saatlerde daha gün aydınlanmadan okula giden öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla reflektörlü çanta çıkartmaları dağıtmaya başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu sene ayrıca Finlandiya Büyükelçiliği iş birliğiyle reflektörlü kol bandı dağıtmaya başladı.

Kentte can güvenliğini önceleyen uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Güvenli Ankara Güvenli Yaya” sloganıyla geçen sene başlattığı reflektörlü çanta çıkartması uygulamasına bu yıl da devam ediyor. Ayrıca bu yıl, ABB ile Finlandiya Büyükelçiliği iş birliğiyle okullarda reflektörlü kol bandı dağıtımı da gerçekleştiriliyor.

Öğrencilerin trafikte fark edilmesini sağlamak amacıyla Ankara Zabıtası tarafından gerçekleştirilen uygulama kapsamında reflektörlü çıkartmalar ile kol bantları kent genelindeki tüm okullarda ücretsiz olarak dağıtılıyor.

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20 BİN ÇIKARTMA DAĞITILACAK

Öğrencilerin karanlıkta okula gidip gelirken güvenliklerinin sağlanmasının amaçlandığı uygulama kapsamında geçtiğimiz yıl 10 bin reflektörlü çıkartma dağıtıldığını belirten Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, “Bu sene 20 bin reflektörlü stickerın Zabıta ekiplerimiz aracılığıyla öğrencilerimizin çantalarına yapıştırılmasını sağlayacağız” dedi.

Ayrıca bu yıl ABB’nin reflektörlü çıkartma uygulaması çeşitlendirilerek Finlandiya Büyükelçiliği ile iş birliğine imza atıldı. Yeni uygulama kapsamında ise ilk etapta 750 adet reflektörlü kol bandı dağıtılacak.

ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Güvenli yaya çıkartmalarının ve reflektörlü kol bantlarının dağıtıldığı Şehit Battal İlkokulu ile Cebeci Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler ile velileri uygulama için ABB’ye şu sözlerle teşekkür etti:

-Hamidiye Taş: “Kalıcı yaz saati uygulaması sebebiyle çocuklarımı karanlıkta okula gönderiyorum, okula giderken korkuyorlar. Reflektörlü çıkartma uygulaması ile hem şoförler çocukları görüyor hem de çocuklarımız güvenli şekilde okula gidebiliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Suat Bozok: “Hava aydınlanmadan çocuğumla beraber yola çıkıyoruz. Bu hem bizi hem de çocuğumuzu olumsuz etkiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin çocuklara dağıttığı bu çıkartma çok güzel, bu sayede karanlıkta görünebiliyorlar.”

-Mehdi Baran Çüçü: “Güzel bir uygulama yapıyorlar çünkü arabalar bazen bizi göremiyor ve kazalar meydana gelebiliyor.”

-Esma Esentimur: “Kazalara karşı güzel bir önlem. Parladığı için sürücülerin de dikkatini çekerek öğrencileri tehlikeye atmamış oluyor.”

-Hiranur Eser: “Bence gayet güzel ve gerekli bir proje.”

-Asaf Emin Memiş: “Arabalar çok hızlı geçiyor. Karanlıkta yürürken, karşıdan karşıya geçen arkadaşlarımızın için yararlı bir uygulama.”

-Muhammer Enes Karaman: “Kol bantları sabah ve akşam karanlığında yola çıktığımız için çok işe yarayacak. Sürücüler bu uygulama sayesinde bizleri fark edecek. Ailelerimizin gözü arkada kalmayacak.”